ASELSAN Genel Müdürü Görgün: Katar iddiası gerçeği yansıtmıyor

ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün 'ASELSAN Katarlı oldu' iddiasına yönelik, ASELSAN’ın yurt dışında açtığı ofislere verdiği ismi ve markayı tescil ettiğini ifade etti.

Türk savunma sanayinin en önemli yapı taşı ASELSAN'ın, Türk Marka ve Patent Kurumu'na başvurarak, "ASELSAN QATAR" markasını tescil ettirdiği öğrenildi.

Markanın tescili, Türk Marka ve Patent Kurumu'nun resmi Marka İlan Bülteni'nde yayınlanarak duyuruldu.

Bu duyurunun ardından 'ASELSAN Katarlı oldu' iddiası bir anda gündem oldu.

ASELSAN YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDDİALARA CEVAP VERDİ

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof.Dr. Haluk Görgün de, ASELSAN'a yönelik Katar iddialarına yanıt verdi.

Görgün, haberlerin aldatıcı ve gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Türk milletinin göz bebeği ASELSAN, küresel bir Türk şirketi olarak, 12 farklı ülkede aktif faaliyet göstermekte, 73 ülkeye ihracat yapmaktadır" dedi.

"TESCİL FAALİYETLERİNİ KORUMAK İÇİN RUTİN BİR UYGULAMA"

Görgün'ün konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Global pazarlarda faaliyet yürüten şirketimiz, yurt dışında da açtığı ofislere verdiği ismini ve markasını tescil faaliyetleri ile korumakta ve bunu rutin bir uygulama olarak gerçekleştirmektedir.

"MİLLİ DEĞERLERİMİZİ YIPRATMAK YANLIŞTIR"

Sözü geçen ASELSAN QSTP-B adlı Katar’daki şubemiz %100 ASELSAN’a ait olup 19 Ocak 2021 tarihinde KAP’ta ilan edilmiştir. Millî değerlerimizi yıpratmak yanlıştır, milletimize haksızlıktır.

"GERÇEK DIŞI İDDİALARA YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇLERİMİZ BAŞLATILMIŞTIR"

ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki süreçlerimiz başlatılmıştır."

DAHA ÖNCE DE PAKİSTAN VE UKRAYNA İÇİN BAŞVURUDA BULUNULDU

Öte yandan ASELSAN'ın daha önce de Pakistan ve Ukrayna için marka tescili için başvuruda bulunduğu öğrenildi.