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    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: Gücümüzü dünyaya gösteriyoruz

    Yabancılara satıldığı iddiasıyla gündeme gelen ASELSAN'ın Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün, Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya göstermek için çalışmaya devam edeceklerini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2021 - 18:08
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 18:09
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    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: Gücümüzü dünyaya gösteriyoruz

    Bir grup basın organları tarafından ortaya atılan ASELSAN'ın yabancılara satılacağı iddialarına karşın, Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yalanlama gelmişti.

    İddiaların dezenformasyonun bir parçası olduğu belirtilirken, ASELSAN'ın siyasete alet edilmesi tepkiyle karşılandı.

    ASELSAN tarafından da net ifadelerle yalanlanan söylemlerin ardından, Twitter üzerinden bir video yayınlandı.

    GELİŞEN SAVUNMA SANAYİİNE DİKKAT ÇEKTİ

    Yayınlanan videoda, Türkiye'ye savunma sanayii alanında yapılan ambargoların devamında gelişen Türk savunma sanayii ön plana çıkarıldı.

    Aselsan'ın ürettiği silahlar FOTO GALERİ

    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: Gücümüzü dünyaya gösteriyoruz #1

    GENEL MÜDÜRDEN MESAJ

    Türk mühendisliğinin gücünün dünyaya gösterilmeye devam edeceği mesajı veren ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün de, videoyu alıntılayarak fikirlerini açıkladı.

    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: Gücümüzü dünyaya gösteriyoruz VİDEO


    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: Gücümüzü dünyaya gösteriyoruz #2

    "VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM"

    Haluk Görgün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "46 yıldır milletimizden aldığımız ilhamla Türk mühendisliğinin gücünü dünyaya gösteriyoruz. Biz milletimizin bağrından çıktık ve hep orada kalacağız. Bu uğurda gece gündüz var gücümüzle çalışmaya devam!" ifadelerini kullandı.

    ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün: Gücümüzü dünyaya gösteriyoruz #3

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