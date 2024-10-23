ASELSAN ile Baykar arasında 95,1 milyon dolarlık anlaşma

Türkiye'nin yerli ve milli savunma alanında önemli bir gelişme yaşandı.

Bu kapsamda ASELSAN ile Baykar arasında, toplam tutarı 95,1 milyon dolar değerinde satış sözleşmeleri imzalandı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"FAYDALI YÜKLERİN İHRACATINA YÖNELİK..."

ASELSAN ve Baykar arasında, 87 milyon 839 bin 218 doları Asya ve Afrika'daki son kullanıcıları için dost-düşman tanıma sistemi, uydu haberleşme sistemleri, telsiz sistemleri, güdüm sistemleri ve elektro-optik sistemlerinden oluşan faydalı yüklerin ihracatına yönelik olmak üzere toplam tutarı 95 milyon 116 bin 802 dolar olan satış sözleşmeleri imzalanmıştır.