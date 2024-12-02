ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında 14,8 milyon dolarlık sözleşme
AA

Yerli va milli savunma sanayisinde projeler art arda gelirken önemli anlaşmalara da imza atılıyor.

Bu kapsamda ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) arasında elektro-optik sistemlerin tedarikine ilişkin 14,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Elektro-Optik Sistemlerin tedarikine ilişkin 14 milyon 800 bin dolar tutarında sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2028 yılı içerisinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Yusuf Balıkçı
Editor