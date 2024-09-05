ASELSAN, Mısır’daki fuarda milli ürünlerini sergiliyor Türkiye’den birçok savunma sanayi şirketinin katıldığı Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı’nda, Türkiye'nin yerli ve milli üretim silah ve sistemleriyle oluşturulacak Çelik Kubbe projesi tanıtıldı.

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AA

Uluslararası El Alamein Havaalanında ilk kez düzenlenen Mısır Uluslararası Havacılık Fuarı 3 Eylül itibariyle kapılarını ziyaretçilerine açtı.

5 Eylül tarihiyle son bulacak fuara Türkiye’den birçok savunma sanayi şirketi katılım sağladı.

Dünyanın birçok yerinden önemli insanların katıldığı fuara ülkemizdeki TUSAŞ, ASELSAN, Baykar, SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri AŞ ve HAVELSAN savunma sanayi şirketleri katıldı.

Fuarda önemli bir yeri olan ASELSAN’ın Genel Müdürü Ahmet Akyol ise fuarla ilgili açıklamalarda bulundu.

“TÜRKİYE’NİN GURURU HÜRJET”

Türk savunma sanayisinin önde gelen firmaları olarak Mısır'da havacılık fuarında milli ürünlerle boy gösterdiklerini dile getiren Akyol, "Bir taraftan da HÜRJET uçağımız burada semalarda Türkiye'nin gururu olarak yerini aldı. Biz de ASELSAN olarak tüm bu gurur kaynağı hava platformlarının elektronik sistemlerini ve faydalı yüklerini sağlayan şirketiz. HÜRJET uçağındaki aviyonikler, üzerine gelebilecek radarlar, haberleşme sistemleri, optik sistemler, güdüm kitleri gibi önemli bileşenleri, elektronik sistemleri sağlayan firmayız." ifadelerini yer verdi.

FUARDA “ÇELİK KUBBE” TANITILDI

Akyol, "Uluslararası arenaya, gerek Mısır’daki paydaşlarımıza, gerek bölgedeki arenaya artık bu geldiğimiz seviyedeki ürünlerimizi göstermek, yeni iş birliklerine kapı aralamak ve Türkiye-Mısır ilişkilerinde ortaya çıkan bu pozitif atmosfere yeni başlatacağımız iş birliği imkanlarıyla katkı sağlamak için buradayız." şeklinde konuştu.

ASELSAN'ın uluslararası arenadaki büyüme stratejisini ihracat üzerine kurduğunu ve bunu destekleyen bir vizyonla yoluna devam ettiğini aktaran Akyol, hava platformlarına sundukları çözümlerle beraber "Çelik Kubbe" hava savunma sistemini de uluslararası arenada sergileme imkanı bulduklarını kaydetti.

“ÇELİK KUBBE TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE”

Hava savunma sisteminin önemine değinen Akyol, konuşmasına şöyle devam etti:

Uzun yıllardır değişik bileşenlerine yatırım yaptığımız, radarlarından komuta kontrolüne, haberleşme sistemlerinden dost düşman tanıma sistemlerine, İHA önleme sistemlerinden alçak, orta ve yüksek irtifa hava savunma sistemlerine kadar birçok bileşenini artık geliştirdiğimiz ve bunların hepsini bir araya getirerek Çelik Kubbe altında toparladığımız, artık Türkiye için önemli bir proje haline gelen Çelik Kubbe'yi de burada paydaşlarımızla buluşturma imkanı bulduk.

Akyol, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE iş birliğinde üretilen yerli hava savunma sistemi "Çelik Kubbe"yi Türkiye'den sonra dost ve müttefik ülkelerde de hayata geçirmek istediklerini belirtti.

ASELSAN’IN BAŞARISI

ASELSAN'ın geçen yıl dünya savunma sanayii firmaları listesinde 42. sıraya yükselmeyi başardığını ve dünyada en hızlı büyüyen 10 savunma sanayi şirketinden biri olduklarını ifade eden Akyol, "Bu anlayışla bir taraftan oyun değiştirici teknolojileri geliştirmeye devam ederken diğer taraftan da uluslararası iş birliği odağıyla dünyanın her yerinde büyümeye devam edeceğiz. Bizi destekleyen milletimize, devletimize teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)