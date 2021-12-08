ASELSAN, CHP'nin 'satılacak' iddiasını yalanladı

Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ASELSAN'ın BAE'ye satılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. İddiaların haberlere konu olması üzerine, ASELSAN açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son günlerde ASELSAN'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılacağı yönünde iddiaları sık sık dile getirmeye başladı.

CHP kaynaklı bu iddiaların bazı haberlere konu olması üzerine ASELSAN'dan yazılı açıklama geldi.

ASELSAN'dan yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

YALAN İDDİALARA KARŞI HUKUK YOLU AÇIK

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.