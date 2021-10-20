‘Geleceğin Askeri’ konsepti kapsamında, ASELSAN SİVAS ile BİTES şirketleri tarafından, muharebe sahasında güvenlik güçlerinin kullanacağı, artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilecek.

ASELSAN şirketleri BİTES ve ASELSAN SİVAS, ‘Geleceğin Askeri’ konsepti kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Defence Turkey Dergisi tarafından düzenlenen Uluslararası Geleceğin Askeri Konferansı etkinliğinde, milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirilmesine yönelik protokol imzalandı.

Bu çalışma kapsamında, güvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki ihtiyaçlarına yönelik ‘akıllı artırılmış gerçeklik gözlüğü prototipi’ geliştirmek üzere ortak çalışma yapılacak.

BİTES artırılmış gerçeklik yazılımı geliştirme, ASELSAN SİVAS ise optik, elektronik ve optomekanik tasarım ve üretim sorumlulukları üstlenecek.

Projenin ilk fazında harici sensör ve kameralarla birlikte çalışabilen, geniş bakış açısına (FoV) sahip, 5g - LTE- Wi-Fi desteği bulunan, çevresel koşullara uygun, askeri operasyonlarda kullanılabilir bir gözlük geliştirilecek.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İÇİN AVANTAJ OLACAK

Bu çalışmalarda, söz konusu ürünlerdeki yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması ve güvenlik güçlerinin harekat ihtiyaçları doğrultusunda bir prototip ürün tasarlamak ilk hedef olacak.

Giyilebilir teknolojiler üreterek güvenlik güçlerine avantaj sağlamayı amaçlayan

BİTES ve ASELSAN SİVAS, sonraki aşamalarda da global pazarda rekabet etmek için ileri faz çalışmalarına devam edecek.

PAZARDA CİDDİ BÜYÜMENİN OLMASI BEKLENİYOR

Artırılmış gerçeklik gözlüğünü, çeşitli endüstrilerde güvenlik sağlama, verimlilik artırma amaçları yaygın olarak kullanılması ayrıca, bu pazarda ciddi bir büyümenin olması bekleniyor.

Özellikle otomotiv, sağlık ve savunma gibi alanlarda, söz konusu ürünlerinde yaygınlaşması tahmin ediliyor.

ASELSAN şirketleri, milli artırılmış gerçeklik gözlüğü geliştirecek VİDEO



KOMUTA MERKEZLERİ İLE ANLIK BİLGİ PAYLAŞIMI MÜMKÜN OLUYOR

Geleceğin muharebe sahalarında tehditlerin belirlenerek bu tehditlere karşı taktik geliştirilebilmesi için giyilebilir teknolojiler önemli araçlar haline geldi.

Operasyona katılan birlikler tarafından giyilebilir sensörler ve akıllı gözlükler ile gelişen habe leşme alt yapıları sayesinde, dost birlikler ve komuta merkezleriyle anlık bilgi paylaşımı mümkün oluyor.

BİRÇOK BİLGİYE SANİYELER İÇERİSİNDE ULAŞILABİLİYOR

Güvenlik güçlerinin kullanacağı akıllı gözlüklerle muharebe sahasının haritası, diğer birliklerin konumu ve sağlık verileri, komuta merkezinden iletilen bilgiler, bakılan yöndeki tehdit unsurları gibi bilgilere ulaşılabilirken, güvenlik güçlerinin saniyeler içerisinde karar vermesine destek olacak bilgiler, akıllı gözlükler ile görüş açısını etkilemeden sunulabiliyor.