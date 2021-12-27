ASELSAN üretimi X-ray cihazı kullanıma sunuldu

Yerli olarak milli imkanlarla üretilen ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı.

Gaziantep Havalimanı'nda yerli ve milli imkanlarla üretilen X-ray bagaj kontrol cihazı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından incelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, inceleme sırasında ürünün özellikleri hakkında bilgi aldı.

Yeni geliştirilmiş cihazlar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne Gaziantep Havalimanı'nda kullanılmak üzere 18 adet olarak teslim edildi.

"BİR BAŞARI HİKAYESİ DAHA"

İnceleme sırasında Erdoğan'a eşlik eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün Twitter hesabı üzerinden konuyla ilgili 'tebrik' paylaşımı yaptı.

Bakan Mustafa Varank, "Milli Teknoloji Hamlesi yolunda bir başarı hikayesi daha! Milyonlarca dolar cari açık verdiğimiz tamamı ithal x-ray cihazları artık yerli olarak üretiliyor. Tebrikler." ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli X-ray cihazını Gaziantep’te inceledi

11 AYDA GELİŞTİRİLDİ

X-ray bagaj kontrol cihazları; havaalanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, devlet binaları gibi birçok tesisin güvenliğinin sağlanmasında kritik öneme sahip bulunuyor.

ASELSAN ve HTR'nin yerli olarak milli imkanlarla 11 ay gibi kısa sürede geliştirdiği ARIN X-ray bagaj kontrol cihazları, etkin atom numarasına göre organik, inorganik, metal madde ayrımı ve 6 renkli gösterim yapabiliyor.

OTOMATİK PATLAYICI TESPİTİ, YÜKSEK YOĞUNLUK ALARMI...

Cihazlarda otomatik patlayıcı tespiti, yüksek yoğunluklu bölgeyi görüntüleme, yüksek yoğunluk alarmı, yoğunlukta zoom kabiliyeti (renkli ve siyah beyaz), organik sıyırma, otomatik geometrik ve radyometrik düzeltme fonksiyonu, tünel giriş-çıkışlarının kamerayla izlenmesi ile genişletilebilir kurgusal tehdit kütüphanesi kabiliyetleri bulunuyor.

Proje kapsamında, Tokat Havalimanı yeni terminal binasına da 12 adet ASELSAN ARIN X-ray bagaj kontrol cihazının 2022'de teslim edilmesi planlanıyor.