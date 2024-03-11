ASELSAN üretti! Denizlerin DERİNGÖZ’leri göreve hazır ASELSAN’ın geliştirdiği Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı DERİNGÖZ’ün dalışlı testleri başarıyla tamamlandı.

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DHA

ASELSAN’ın su altında hem askeri hem de sivil amaçla kullanılabilen, otonom hareket kabiliyetine sahip, modüler yapıdaki DERİNGÖZ’ün ilk dalışlı sistem testleri başarıyla gerçekleştirildi.

DERİNGÖZ otonom su altı aracı, sahip olduğu özellikleriyle dikkat çekiyor.

Özel altyapılarla donatıldı

Su altı aracı, yüksek manevra kabiliyeti, hassas navigasyon yeteneği, özelleştirilebilir görev faydalı yükleri, optik ve sonar görüntüleme teknolojileri, kablosuz haberleşme altyapısı gibi özelliklerle donatıldı.

Türkiye’nin ilk otonom sualtı aracı olan DERİNGÖZ su altında araştırma, keşif ve gözetleme, mayın tespit, boru hattı inceleme, liman ve üs koruma gibi birçok alanda etkin bir şekilde kullanılabilecek.

İhtiyaç oluşturan bir araç

ASELSAN mühendisleri tarafından geliştirilen su altı aracının, su altı operasyonları için sadece ihtiyaç karşılayan değil aynı zamanda ihtiyaç oluşturan bir araç olması planlanıyor.

DERİNGÖZ’ün, bu özellikleriyle su altı operasyonlarında kritik bir rol oynaması bekleniyor.

Modüler sistem mimarisiyle dikkat çekiyor

600 metre derinlikte çalışma yeteneğine sahip olan DERİNGÖZ, modüler sistem mimarisiyle dikkat çekiyor.

Kablosuz haberleşme imkanı olan su altı aracının, ihtiyaca göre artırılabilir faydalı yük konfigürasyonları bulunuyor.

DERİNGÖZ’ün, maksimum 5.5 knots hız ve 3 knots tarama hızıyla denizlerde Türkiye’ye büyük bir güç çarpanı oluşturması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)