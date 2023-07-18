Aselsan'dan yeni hava savunma sistemi: GÖKSUR Aselsan’ın yakın dönemde eklenecek olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, gemi-savar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek.

DHA

Savunma sanayiinde yerli ve milli imkanlarla üretilen ürünlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Son olarak ASELSAN tarafından GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistem geliştirildi.

Yakın dönemde eklenecek olan GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ASELSAN’ın IDEF 2023’te sergileyeceği kritik sistemler arasında yer alıyor.

Çok sayıda tehdide karşı görevini icra edecek

ASELSAN GÖKSUR, gemi-savar füzeleri, silahlı/silahsız insansız hava araçları, seyir füzeleri, savaş uçakları ve helikopterler gibi tehditlere karşı hava ve füze savunma görevini icra edecek.

GÖKSUR, önleyici füze olarak TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen ve deniz platformlarının hava savunma ihtiyaçlarına göre güncellenen BOZDOĞAN füzesini kullanıyor.

Üç farklı konfigürasyona sahip çözüm sunuyor

GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, ürün ailesi kurgusunda geliştirilmekte olup modüler tasarım yaklaşımıyla üç farklı konfigürasyona sahip çözüm sunuyor.

GÖKSUR Yakın Hava Savunma Füze Sistemi, 360 derece Tehdit İmha Kabiliyeti, Yeni Nesil IIR Arayıcı Başlıklı Güdümlü Mermi, Çoklu Hedef Önleme Kabiliyeti, Müstakilen ve/veya Platforma Entegre Çalışabilme, Veri Bağı ile Ara Safha Güdüm ve Yüksek Tek Atım Önleme Olasılığı gibi pek çok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Görücüye çıkacak

Pek çok farklı hava savunma ürünü geliştiren ASELSAN; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın koordinasyonunda ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın sorumluluğunda düzenlenecek IDEF 2023’te yeni sistemlerini görücüye çıkaracak.