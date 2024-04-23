ASELSAN'ın Ejderha'sı: Yenilikçi teknoloji ile güvenlik artırılıyor ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Ejderha ile ilgili son test görüntülerini paylaştı. Bu sistemin Türk güvenlik güçlerine önemli çarpan etkisi yapacağı düşünülüyor.

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ANKA

Ejderha, üs bölgelerinin korunmasında hem de konvoy faaliyetleri yürütülürken patlayıcılara karşı yenilikçi yöntemle teknoloji geliştirildi.

ASELSAN, IDEF 2023 fuarında elektronik harp sistemi Ejderha'yı sergilemişti.

Ejderha ile ilgili son test görüntülerini ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, SAHA MBA Üst Düzey Bürokrat ve Sektör Liderleri Eğitimi kapsamında yaptığı sunumda paylaştı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve güvenlik güçleri için geliştirilen Ejderha, elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabilecek.

Sivil ve askeri araçları elektromanyetik sinyallerle etkisiz hale getiriyor

ASELSAN'ın elektronik harp sistemi Ejderha, drone, sürü drone, seyir füzesi, helikopter, İHA gibi sivil ve askeri araçları elektromanyetik sinyallerle etkisiz hale getirebilecek.

Tek darbe ile yüksek güçlü elektromanyetik ışıma öçelliği

ASELSAN tarafından üretilen Ejderha, özel olarak tasarlanmış yönlü anten/reflektör seti kullanılarak tek darbe veya bir dizi darbe aracılığı ile, kısıtlı bir süre boyunca, yüksek güçlü elektromanyetik (EM) ışıma yapabiliyor.

Yüksek Güçlü Mikrodalga kaynakları tarafından üretilen elektromanyetik enerji, hedef alınan elektronik cihazların çalışmasının engellenmesi, hatalı çalışmaya sevk edilmesi veya hasara uğratılarak çalışamaz hale getirilmesi amacıyla kullanılıyor.

Hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor

Ejderha, taktik sahada ve tesis giriş-çıkış alanlarında tehdit olarak sınıflandırılabilecek elektronik devre içeren her türlü sivil/askeri aracı ve hava hedeflerini, elektromanyetik sinyallerle uzaktan durdurabiliyor.

El yapımı patlayıcı kullanımını önleyecek

Bu, terör örgütlerinin sıklıkla kullandığı el yapımı patlayıcı, dron veya elektronik sistemlerin kullanımına darbe vuracak.

Bunların yanında Ejderha, yeni nesil teknolojiler ile konvoy koruma/intikal faaliyetleri için fark yaratan bir çözüm oluşturuyor.

İnsanlı ve insansız komut

Taktik tekerlekli zırhlı/paletli araçlara entegre edilebilen sistem, insanlı ve insansız (uzak komuta ile) kontrol edilebiliyor.

Bu sayede saha koşullarında zengin bir kullanım senaryosu sunulmuş oluyor.