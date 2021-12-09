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- Asgari ücret 2022 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sona yaklaşıldı...
Asgari ücret 2022 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sona yaklaşıldı...
- Haber Merkezi
- 09.12.2021 - 09:55
Milyonlarca işçi ve işverenin gözü, asgari ücret toplantılarından çıkacak kararda...
1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret görüşmeleri neticesinde ilk rakamlar konuşuldu.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı 7 Aralık'ta Türk-İş'te yapıldı. 2. görüşmelerden sonra gözler 3. toplantıya çevrildi.
7 milyondan fazla çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verilecek. Üçüncü toplantı ise bugün yapılacak.
Peki, 2022 asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret 3. toplantı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN?
Asgari ücrette ikinci toplantı 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te gerçekleşti. Asgari ücret 3.toplantısı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da TİSK’te yapılacak.
ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin en geç 13-17 Aralık haftasında duyurulması bekleniyor.