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Asgari ücret 2022 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sona yaklaşıldı...

Asgari ücret 2022 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sona yaklaşıldı...

2022 asgari ücret tutarını belirleyecek olan komisyon, 3. kez bir araya gelecek. Peki asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2022 asgari ücret bugün açıklanır mı, ne zaman netleşecek?