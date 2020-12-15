Asgari ücret açıklandı mı? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret açıklandı mı? 2021 asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında ikinci kez toplandı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ne zaman açıklanacak?

İlk toplantısını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un ev sahipliğinde online ortamda gerçekleşen asgari ücret görüşmelerinin ikincisi yapıldı.

2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek.

Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

2021 ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari ücretin birçok kalemi etkilediği için ülkelerin ekonomisinde belirleyici role de sahip olduğuna dikkat çeken Selçuk, "Bu süreçte hedefimiz işi, istihdamı, işçilerimizi ve işverenleri korumak. Asgari ücretin bu sene uzlaşıyla çıkmasını istiyoruz. Asgari ücretin, işçilerimizin ve işverenlerimizin beklentilerine uygun ve çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak bir seviyede belirleneceğine inanıyorum. 1 Ocak 2021'de yürürlüğe girecek olan asgari ücretin, işçi ve işverenlerimize, ailelerine, bütün vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

2021 yılı için karar verilen asgari ücretin Aralık ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

3.ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN?

Üçüncü kez yapılacak asgari ücret toplantısı 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

ASGARİ ÜCRETİ TEKLİFLERİ

Asgari ücret görüşmeleri öncesi siyasi partiler ve DİSK, tekliflerini açıkladı.

CHP 3 bin 100 lira, İyi Parti 3 bin lira, Saadet Partisi 8 bin 85 lira, HDP 4 bin lira, Gelecek Partisi 3 bin 300 lira, Yeniden Refah Partisi 3 bin 500 TL ve DİSK 3 bin 800 lira olması yönünde öneride bulundu.