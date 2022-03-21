AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücret ve emekli maaşlarına ek zamla ilgili, "Uygun koşullar oluştuğunda ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır.” dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin konularla ilgili konuşan Çelik, Rusya-Ukrayna müzakerelerine değindi.

Çelik, Türkiye'nin açtığı diplomatik hattın herkese umut olduğunu belirterek, "Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor. Diplomasiye güç vermek herkesin görevi olmalıdır." ifadelerini kullandı.

"UYGUN KOŞULLAR OLUŞTUĞUNDA BAKANLIKLARIMIZ GEREKLİ AÇIKLAMAYI YAPACAK"

Çelik'e daha sonra, "Asgari ücret ve memur maaşlarına ek zam yapılması söz konusu mu?" diye soruldu.

Ek zamla ilgili konunun her zaman MYK gündemlerinde olduğunu söyleyen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Uygun koşullar oluştuğu zaman ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır." ifadelerini kullandı.

Asgari ücret artışı ve emekli maaşı artışı Ömer Çelik'e soruldu VİDEO

"BU KONULAR MYK'DA HER ZAMAN GÜNDEMİMİZDE"

Ömer Çelik'in konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Bu tip çalışmalar, hangi takvimle gerçekleşir? Hangi zeminde gerçekleşir? Bu ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Bu konular bizim MYK'da her zaman gündemimizdedir. Çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin hayat koşullarının karşısında bulunduğu durum, bunların sürekli olarak korunması, kollanması ve durumlarının iyileştirilmesine yönelik stratejilerin geliştirilmesi bizim her zaman gündemimizdedir. Ama bahsettiğiniz şekilde şu şekilde bir düzenleme yapılacak, şu takvimle bir düzenleme yapılacak deme noktasında değilim. Uygun koşullar oluştuğu zaman ilgili bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapacaktır."





KILIÇDAROĞLU'NA ELEŞTİRİ: NİÇİN ANNELERİN AYAĞINA GİDİLMİYOR?

Ömer Çelik'in yaptığı diğer açıklamalar ise şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu'nun anneleri yanına davet etmesi için giden iki aile ile görüşmesi Diyarbakır anneleri ile görüşme diye sunulmuştur. Halbuki annelerle görüşmek Diyarbakır'ın annelerinin ayağına gitmektir. Buradaki soru şudur; niçin annelerin ayağına gidilemiyor, vicdan nöbetine destek verilmiyor. TSK'nın operasyonu halkı ezmektir dendiğinde o genel başkan 'meşru operasyonlardır' diye niçin cevap vermiyor. Ne kadar demokrasiden, özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin, teröre karşı bir tavrınız yoksa. Ne kadar demokrasiden bahsederseniz bahsedin, ne kadar özgürlüklerden bahsederseniz bahsedin eğer terör konusunda net bir yoksa bu demokratik mekanizmaların ve demokratik süreçlerin istismarı anlamına gelir."





"YAŞLILARIMIZIN YAŞLI BAKIM MERKEZLERİNDE YÜKSEK KALİTEDE HİZMET ALMASI GÜVENCE ALTINA ALINMIŞTIR"

"Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin yaşlılarımıza yönelik pek çok desteklediği kampanya vardır. Bu bizim için çok önemli bir konudur. Hükümetimiz tarafından hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi, onlara yönelik yeni modellerin geliştirilmesi önemli bir yol haritasıdır. Evde gündüz bakım alabilecekleri hizmeti hayata geçirmiştik. Bu yöndeki adımlarımız devam ediyor. Sosyal güvencesi olsun olmasın, yaşlılarımızın yüksek kalitede yaşlı bakım merkezlerinde hizmet alması güvence altına alınmıştır."





İSLAMOFOBİ İLE MÜCADELE

"Yeni Zelanda'daki saldırı döneminde Türkiye İİT dönem başkanıydı. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Dışişleri Bakanları toplanmıştı. 15 Mart İslamofobi ile mücadele günü olarak kabul edildi. İslamofobiyle mücadele konusu, küresel barışı, dünya sistemini ilgilendiren bir konu haline geldi. İİT'de alınan karardan sonra Türkiye Pakistan'la birlikte, bunun BM kararına dönüşmesi için çaba sarf ediyordu. Bunun iyi stratejilerle desteklenmesi, güçlü yasalarla desteklenmesi konusunda takipçisi olacağımızını söylemek isterim."





"AMACIMIZ KALICI ATEŞKESİ SAĞLAMAK"

"Ukrayna krizi MYK'mızın en önemli gündem maddelerinden bir tanesi. Önümüzdeki günlerde Hollanda Başbakanı Türkiye'ye gelecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO'ya katılımı için bir Brüksel ziyareti gerçekleşecek. Cumhurbaşkanımız hem Sayın Putin hem de Sayın Zelenski ile görüşüyor. 35 liderle 38 görüşme gerçekleştirdi. Türkiye'nin yürüttüğü politikanın güvenilir bir politika olduğunu herkes ifade ediyor. Amacımız kalıcı ateşkesin sağlanması. 6 madde üzerinde konuşuluyor. Kritik siyasi konularda Sayın Putin ve Sayın Zelenski'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Bu konuda Cumhurbaşkanımız, bu konuda Türkiye'nin güvenilir bir arabulucu olabileceğini ifade etti."





"TÜRKİYE'NİN AÇTIĞI DİPLOMATİK HAT HERKESE UMUT OLDU"

"NATO'nun Ukrayna konusundaki açıklamaları başta olmak üzere diplomasinin sesi pek duyulmuyordu. Bir tek Türkiye'nin açtığı hat, taraflarla diyaloğunu yoğun bir şekilde tutması... Türkiye'nin açtığı diplomatik hat herkese umut oldu. Bu diplomasi zeminine güçlü destek vermesi gerekildiği konusunda tarihi fırsatı kaçırdılar. Şimdi gelinen noktada Cumhurbaşkanımızın izlediği diplomasi takdirle karşılanıyor."