Asgari ücret belli oluyor! İkinci toplantının tarihi açıklandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, geçtiğimiz dakikalarda sona erdi. Komisyon ikinci kez ise 18 Aralık'ta bir araya gelecek.

İHA

Türkiye'de milyonlarca çalışanın gözü kulağı, 2024 yılı için belirlenecek olan asgari ücret görüşmelerinde...

Bu kapsamda da asgari ücreti belirleyecek olan ilk toplantı, bugün saat 14.00 sularında başladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında yapılan toplantı, geçtiğimiz dakikalarda sona erdi.

Asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı 18 Aralık Pazartesi günü saat 13.30 sularında yapılacak. Asgari ücretin ikinci toplantı da açıklanmayacağı ve üçüncü toplantı sonrası ilk rakamların konuşulmaya başlanacağı öğrenildi.

İlk açıklama geldi

"Asgari Ücret ne kadar oldu?" sorusuna cevap veren Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, “Bugün yapılan toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. TÜRK-İŞ olarak ücret söyleme şansımız yok ücret söylersek bağlanır kalırız. İşveren tarafından ücret gelecek, değerlendirme yapacağız.” açıklamasını yaptı.

TÜRK-İŞ ve TİSK başkanları toplantıdaki yerlerini aldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın başkanlığında, Bakanlığın ev sahipliğinde toplanan komisyonda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren heyetine ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol başkanlık etti.

Görüşmede ilk defa işçiler yer alıyor

Bu yılki görüşmelerde önceki yıllardan farklı olarak, 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetinde ilk kez 4 işçi birden yer aldı. Kasiyer, sağlık çalışanı, enerji işçisi ve Karayolları'nda çalışan bir taşeron işçi toplantıya katılarak, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine katkı verecek.

Asgari ücret net 11 bin 402 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)