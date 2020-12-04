Asgari ücret görüşmeleri başladı

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, ilk toplantısını saat 14:00 itibarıyla başladı

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç, resmi olarak başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantı, koronavirüse karşı alınan tedbirler doğrultusunda çevrim içi yapılıyor.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlık edeceği toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

4 TOPLANTILI PAZARLIKTA KARAR SON GÖRÜŞMEDE AÇIKLANACAK

Geçtiğimiz yıllardaki uygulamaya benzer bir uygulama yapılması durumunda aralık ayının ikinci haftasında işveren sendikasının ev sahipliğinde bir toplantının gerçekleşmesi, üçüncü haftasında işçi sendikasının ev sahipliğinde bir toplantının gerçekleşmesi ve son haftasında ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak toplantıda kararın açıklanması bekleniyor.

PARTİLERİN ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ

Her yıl taraflar arasında şiddetli tartışmalara sahne olan asgari ücret toplantıları öncesi, siyasi partilerden de teklifler gelmeye başladı.

HDP asgari ücretin 4 bin lira olamasını, CHP ise en az 3 bin 100 lira olması gerektiğini savundu.

İyi Parti de en az 3 bin lira olması önerisinde bulunurken, Saadet Partisi ise en yüksek teklifi söyleyerek 8 bin lira olmasını belirtti.

ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE 2 BİN 542 LİRA

2021 yılı enflasyon hedefine göre asgari ücrete yüzde 9,4 oranında artış yapılabilir.

Enflasyon hedefine göre zam yapılması durumunda brüt asgari ücret 3 bin 299 liraya, net asgari ücret 2 bin 542 liraya yükselecek.