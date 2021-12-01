Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı, bugün saat 14.00'te yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ilk resmi sürece bugün adım atılıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde bugün saat 14.00'te yapılacak toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil edecek.

BU YIL PAZARLIKLAR ERKEN BİTECEK

Taraflar, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl hükümet, işçi ve işveren temsilcileri, yeni asgari ücretin aralık ayının sonu beklenmeden hızlı şekilde müzakere edilmesi konusunda mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

2021 YILININ ASGARİ ÜCRETİ NET 2 BİN 825,90 LİRAYDI

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleşmişti. Geçtiğimiz yıl asgari ücret belirlenirken yüzde 21,56 oranında artış yapılarak brüt ücret 3 bin 577,50 liraya yükseltilmişti. Net asgari ücret ise bu yıl 2 bin 825,90 lira olarak uygulandı.

ASGARİ ÜCRETTE ENFLASYON BELİRLEYİCİ ROL OYNUYOR

Asgari ücret artışlarında enflasyon belirleyici oluyor. Geçtiğimiz yıl asgari ücret, enflasyona 7 puan eklenerek ortaya çıkmıştı. Bu yıl için de yine enflasyonun üzerinde bir rakamın ortaya çıkması bekleniyor.

Peki, hükümetten siyasi partilere ve sendikalara asgari ücretle ilgili kim ne talep ediyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İŞÇİLERİMİZİN SATIN ALMA GÜCÜNÜ YÜKSELTMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "Asgari ücret 2002 yılından bu yana nominal olarak 15,3 kat arttı. Aynı dönem için asgari ücretin reel oranı da yüzde 131 olarak gerçekleşti. Asgari ücretin reel değerinin artması işçilerimizin satın alma gücünün arttığının da göstergesidir. Asgari ücrette 2002 yılında 14. sırada olan ülkemiz, 2021 yılında 10. sıraya yükseldi. İşçilerimizin satın alma gücünü yükseltmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ: ASGARİ ÜCRETTE BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK ZAM OLACAK

2022 asgari ücret zammı ile ilgili konuşan Cahit Özkan, 19 yıllık AK Parti iktidarı dönemindeki en yüksek zammın yapılacağını söylerken, katıldığı bir TV programında bu ücretin 4 bin lira olabilme ihtimaline de "Bu dediğiniz anlattıklarımızdan çıkabilecek sonuç, belki bu tarafları gösterebiliyor. Endişe etmeyin diyorum." diyerek cevap verdi.

TÜRK-İŞ: RAZI GELECEĞİMİZ BİR TABLO ÇIKARSA BİZ DE ALTINA İMZA ATARIZ

Asgari Ücret Komisyonu'nda en fazla üyeye sahip örgüt olarak işçileri temsilen bulunan Türk-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Asgari ücret önümüzdeki dönem hiç olmadığı kadar önemli. 45 senedir asgari ücreti konuşuyoruz. Bu sene 45 seneye bedel bir sene. Onun için toplumu tebessüm ettirecek, toplumu memnun edecek, bizim razı geleceğimiz bir tablo çıkarsa biz de altına imza atarız." dedi.

DİSK: ASGARİ ÜCRET EN AZ 5 BİN 200 LİRA OLMALI

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonundan (DİSK) Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, "Bütün ücretlere 1.000 lira iyileştirme yapılmalıdır. Ücretlerin asgari ücret kadar kısmı için 1.000 lira tutarında vergi ve pirim indirimi sağlanmalıdır. Bu destek Hazine tarafından karşılanmalıdır. Böylece bütün çalışanların ücretlerinde 1.000 lira iyileştirme mümkün olacaktır. Gerek yoksulluk sınırı gerek gıda fiyatları artışı ve gerekse ekonomik büyüme dikkate alındığında 2022 yılında asgari ücreti, en az net 5 bin 200 lira olmalıdır." dedi.

HAK-İŞ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ZAM ORANI TALEP EDECEĞİZ

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, koronavirüs salgınının etkilerinin azaldığı ve ekonominin hızla büyüdüğünü belirterek, “Yaşadığımız ciddi bir ekonomik kriz var. Hem pandeminin getirdiği hem de uluslararası alanda bütün dünyanın krizinin getirdiği zorluklarımız var. Hayat pahalılığı gerçekten mevcut asgari ücreti sembolik hale getirmiştir. O nedenle hem hükümetin hem işverenlerin hem de işçiler olarak bizlerin ortak bir anlayışla çalışanların mağduriyetini en asgariye indirecek, gerçekten dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabileceği bir asgari ücreti belirlememiz gerekiyor. Buna ihtiyacımız var.” diye konuştu.

TİSK: ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEKİ VERGİLER KALDIRILSIN

Asgari Ücret Komisyonu'nda işvereni temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu, tüm ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılması çağrısında bulundu. TİSK, iş dünyasının küresel ekonominin dayattığı olumsuzluklarla da savaşıldığını hatırlatarak "İşçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor." açıklamasını yaptı.

CHP: AÇLIK SINIRI SEVİYESİNE GETİRİLSİN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretten vergi alınmamasını önerdi. Kılıçdaroğlu, "Asgari gelir güvencesi vereceğiz. Asgari ücret, vergiden sonra net ele geçen 2 bin 825 lira. Açlık sınırı 3 bin 49 lira. Asgari ücret, açlık sınırının altında. Bütün kadınlar ve anneler adına hükümete açık bir çağrı yapıyorum. Asgari ücreti süratle açlık sınırı seviyesine getiriniz." ifadelerini kullandı.

MHP: ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU, ENFLASYON ÜZERİNDE ZAM BELİRLEMELİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında asgari ücrete ilişkin olarak "Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin enflasyona ezdirilmemeleri beklentimizdir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun enflasyon üzerinde zam belirlemesi MHP'nin samimi çağrısıdır." açıklamasını yaptı.

İYİ PARTİ: 4 BİN LİRA BANDINDA BEKLİYORUZ

Konuyla ilgili açıklama yapan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, partisinin asgari ücret önerisini duyurdu. Usta, asgari ücret miktarını parti olarak 4 bin lira bandında belirlediklerini iletti.

HDP: NET 5 BİN LİRA OLMALI

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, asgari ücretin 11 ay içerisinde asgari ücrette 100 dolarlık bir düşüş yaşandığını kaydederek, "Asgari ücretten kesilen vergi kaldırılmalıdır, asgari ücret net 5 bin lira olmalıdır." ifadelerini kullandı.