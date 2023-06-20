Asgari ücret için 3'üncü toplantı Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 11.00'de 3'üncü kez bir araya gelecek.

AA

Milyonların yakından takip ettiği asgari ücrette ara zam süreci devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve işçi işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaide...

11.00'de 3'üncü toplantı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bir kez daha bir araya geliyor...

Komisyon, bugün saat 11.00’de bir kez daha toplanacak.

Basına kapalı yapılacak toplantıda işçi tarafının, ara zam rakamına dair talebini, işverenin de kendi teklifini dile getirmesi bekleniyor.

4 toplantıda belirlenecek

Asgari ücret belirleme süreci çerçevesinde yapılacak 4 toplantı ile işçi tarafı asgari ücret talebini iletecek.

İşveren tarafı da ellerindeki verileri paylaşarak kendi taleplerini dile getirecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da asgari ücret için sene başından beri yaptığı çalışmaları komisyona aktaracak.

Perşembeden önce belli olacak

Bu kapsamda Türk-İş Başkanı Genel Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay, asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Atalay, "Perşembe'yi bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum. Belli bir noktaya geldik. Sayın Bakan ile de görüşeyim perşembeye kalmadan bitireceğimizi umut ediyorum." dedi.

Mevcut asgari ücret net 8 bin 506 lira

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.