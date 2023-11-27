Milyonların beklediği asgari ücret pazarlığı başlıyor: İlk toplantı tarihi belli oldu Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantıyı 1 Aralık'ta yapacak.

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2023 sona ererken, gözler yeni yılda geçerli olacak asgari ücrete çevrildi.

Son olarak gelen düzenleme ile 11 bin 402 TL'ye yükselen asgari ücret 2024 yılında revize edilecek.

Bu kapsamda merakla beklenen bir adım da pazarlık masalarının ne zaman toplanacağı.

Pazarlık başlıyor: İlk toplantı 1 Aralık'ta

Alınan son dakika bilgisine göre, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantı tarihi belli oldu.

Buna göre yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için ilk toplantı 1 Aralık'ta yapılacak.

"Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yılmaz şu ifadeleri de aktardı;

Bu yıl asgari ücrete yüzde 114 zam yapıldı. Asgari ücret artışı, enflasyonun çok üzerinde oldu. Üstüne bir de asgari ücrete kadar olan ücretlere vergi muafiyeti getirildi. Bunun bütçeye maliyeti 500 milyar lira oldu. Asgari ücret belirlenirken müzakereler, üçlü mekanizmayla yürütülüyor. Sadece kamunun perspektifi, zammı belirlemekte yetmez. İşçi, işveren tarafları da var. Sosyal diyalog mekanizması yürütülmeden perspektif belirtmek doğru olmaz. İşverenler de işletmelerin devamlılığı, kayıtdışılığın önlenmesi gibi yaklaşımlarla masada olacaktır. Tarafların söyleyeceklerini görelim.

"7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız"

Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik ocak zammına da değindi.

Yılmaz şunları söyledi:

Emekli maaşlarında reel olarak ciddi artışlar oldu. Ancak son dönemdeki enflasyon, emekli maaşında da tartışma yarattı. Yıl sonunda memur zammının ne olacağı toplu sözleşmeyle belli. Memurun zammı, memur emeklisine de yansıyacak. İşçi emeklileri biraz daha az alıyor normalde. Orayı dengelemek gerekiyor gibi bir durum var. 7 bin 500 lira altındaki maaşlar için bütçe imkanlarını zorlayarak elimizden geleni yapacağız. Ama bunu yaparken depremi unutmamak lazım, enflasyonla mücadeleyi unutmamak lazım.

Vatandaşların aklındaki bir diğer konu ise yeni ücretin ne kadar olacağı.

2024 asgari ücreti için yüzdelik dilimlere göre gerçekleşebilecek zam senaryolarını derledik.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak,

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.