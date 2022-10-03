Asgari ücret ne kadar olacak 2023?

Asgari ücret ne kadar olacak 2023?

Aralık ayında yeniden güncellenecek olan asgari ücret ile ilgili, "Asgari ücret ne kadar olacak 2023?" sorusu gündeme getirilmeye başlandı.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapıldığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz.

Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir.

Yeni asgari ücretin tüm çalışanlarımıza ve geliri buna endeksli tüm kesimlere hayırlı olmasını diliyorum.

Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır." demişti.

Enflasyon nedeniyle asgari ücrete yapılan ara zammın ardından, gözler ekime ayın agelinmesiyle beraber yılbaşına çevrildi.

Yılın bitiminde toplananacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni zammı açıklayacak.

Bu zammın detaylarını şimdiden merak edenler ise "Asgari ücret ne kadar olacak 2023?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Asgari ücret ne kadar olacak 2023?

Asgari ücret ne kadar olacak 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen her şeyi yaptık. 2 bin 825 liraydı asgari ücret, tarihinin en yüksek artışıyla, arkasından temmuzda artış yaptık.

Şimdi aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz yurttaşlarımızı, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız” diyerek, asgari ücrete zam yapılacağı mesajını verdi.

Vergi Uzmanı Muhammet Bayram asgari ücret beklentisini aktardı. Bayram şu ifadeleri kullandı:

"1 Ocak 2023’te yapılacak asgari ücret artışı en az yüzde 40 seviyesinde olacaktır.

Bu da 5 bin 500 lira olan asgari ücret seviyesinin 7 bin 500 ile 7 bin 750 lira civarına yükselmesidir.

Bu seviyenin dahi asgari ücretli için yeterli bir seviye olmadığı. Açlık ve yoksulluk sınırının altında olduğu bilinmektedir."