Asgari ücret ne zaman belli olacak 2021? Asgari ücret son toplantı ne zaman?

Asgari ücret ne zaman belli olacak 2021? Asgari ücret son toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmelerinde sona yaklaştı. Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücret ne zaman açıklanacak?

Dört aşamada gerçekleşen asgari ücret toplantısının üçüncüsü geçrekleştirildi. Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü kez gerçekleştireceği toplantının ardından yılı için milyonlarca işçinin maaşı belirlenecek.

2021 yılında memur maaşlarında ve kamu işçilerinin ücretlerinde artış oranı yüzde 3+3 olarak belirlendi. Asgari ücret zammı ile emekli, memur gibi birçok çalışanın maaşı değişecek.

Peki 2021 yılında asgari ücret zammı ne olacak? 2021 asgari ücret artışı ne kadar, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?

YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI SONUCU

Basına kapalı şekilde yapılan ve 3 saat süren toplantıda Türk-İş heyeti görüş ve taleplerini komisyona sundu. Heyetteki ücretli işçi Özgül Yardımcı ise asgari ücretlilerin sorunlarını aktardı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışan işçiler için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışan işçiler için 2 bin 507 lira 70 kuruş ve hafif işlerde çalışanlar için de 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

ASGARİ ÜCRET SON TOPLANTI NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğindeki 4. toplantı 28 Aralık Pazartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Toplantının ardından yeni asgari ücret belli olacak.

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