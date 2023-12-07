Asgari ücret süreci işliyor! Ergün Atalay'dan yeni açıklama: 14 bin TL'yi kabul etmeyiz TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 14 bin 250 TL'ye yükseltilmesini kabul etmeyeceklerini belirtirken, "O masadan kalkarız" vurgusunu yaptı.

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Yeni yıla sayılı günler kala gözler asgari ücrete çevrildi.

Pazarlık masaları kurulurken, çeşitli öneriler de beraberinde geliyor.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, bu kapsamda bir açıklamada daha bulundu.

Habertürk’ün haberine göre; Ergün Atalay, komisyonda 2 kadın, 2 erkek asgari ücretli işçinin yer alacağını aktardı.

"14 bin TL'yi kabul etmeyiz"

Atalay, hükümetin teklifini görmeden rakam konuşmayacaklarını da belirtti.

14 bin TL civarında hesaplanan açlık sınırının teklif edilmesi sorusu üzerine Atalay, “O zaman masadan kalkarız.” ifadelerini aktardı.

Bir diğer yandan ifade edilen yüzde 25 artışa tekabül eden 14 bin 250 TL gibi bir ücreti de kabul etmeyeceklerini belirtti.

"Ne vereceklerini görelim, ondan sonra tavrımızı belirleriz"

Atalay şu cümlelerle devam etti;

Bizim rakam telaffuz etmemiz doğru değil. Ne vereceklerini görelim, ondan sonra tavrımızı belirleriz. Teklifi Başkanlar Kurulu’na getirip orada kararımızı veririz.

Asgari ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak,