Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2'nci kez toplanıyor

Türk-İş'in ev sahipliğinde bugün ikinci kez bir araya gelinerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücrete ilişkin görüşmeler 1 Aralık'ta başladı.

KOMİSYON 2'NCİ KEZ TOPLANACAK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

ASGARİ ÜCRET AY SONU GELMEDEN BELİRLENMİŞ OLACAK

Toplantıda işçi ve işveren tarafının beklentileri masaya yatırılacak, ekonomideki gelişmeler ele alınacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıklarının temsilcileri de ekonomik veri ve raporları paylaşacak.

2022 yılının asgari ücret oranı, ay sonu gelmeden belirlenmesi bekleniyor.

3'ÜNCÜ TOPLANTI 9 ARALIK'TA YAPILACAK

3. toplantı ise TİSK'in ev sahipliğinde 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantıların ardından işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu Komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti oy çokluğuyla belirleyecek.

Asgari ücret ile birlikte işsizlik ödeneği, kıdem tazminatı ve sigorta primlerinin miktarları da tespit edilecek.

''EMEĞİ KORUYACAK BİR ASGARİ ÜCRET BELİRLEYECEĞİZ''

Komisyonun 1 Aralık'taki ilk toplantısında, görüşmeleri hızla bu yıl bitirecekleri yönünde açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Enflasyon ya da ekonomideki dalgalanmalar karşısında emeği koruyacağız, koruyacak bir asgari ücret belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

TİSK: ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ DEVAM ETSİN

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, asgari ücret işveren teşvikinin devam etmesini isteyerek, "Asgari ücret belirlenirken, ülkemizin ekonomik durumunun ve işletmelerimize olan etkisinin göz önünde bulundurulması gerektiğine inanıyoruz." dedi.

TÜRK-İŞ: ALINACAK KARARIN BEKLENTİLERİ KARŞILAMASINI UMUYORUZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise "Umuyoruz ki alınacak karar, beklentileri karşılar, çalışanların hayal kırıklığına yol açmaz, geleceğe umutlu bakılmasını sağlar, iş barışını ve toplumsal huzuru getirir." değerlendirmesinde bulundu.