Uygulanacak yeni asgari ücreti belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyeleri, ilk toplantısı için bir araya geliyor.

Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı için pazarlık bugün başlıyor...

2022 yılı içerisinde, 3'üncü kez asgari ücret zammında düzenlemeye gidiliyor.

2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen revizelerle 5 bin 500 TL'ye ulaştı.

İlk toplantı bugün

Bu bağlamda, gelecek yıl uygulanacak ücreti belirleyecek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı bugün yapılacak.

Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleşecek.

Komisyonda; işveren kesimi adına TİSK, işçi kesimini temsilen ise TÜRK-İŞ ve kamuyu temsilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları masada olacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nunda işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci yer alacak. İlk toplantıda taraflar tekliflerini masaya sunacak.

İkinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılacak.

TÜRK-İŞ'ten asgari ücret teklifi

Asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır." dedi.

DİSK'ten asgari ücret teklifi

2023 asgari ücret zammını belirleyecek görüşmelere DİSK, 13 bin 200 lira ile masaya oturuyor.

Partilerden gelen rakamlar

Sendikaların yanı sıra, partilerden de asgari ücret teklifleri sunuldu.

Asgari ücret düzenlemesinde ilk talebin geldiği CHP, ücretin 10 bin TL'nin altında olmaması gerektiğini savundu.

HDP, asgari ücretin 12 bin TL olmasını istedi.

İyi Parti'de yapılan değerlendirmelerin sonucunda asgari ücretin en az 9 bin 600 TL olması gerektiği belirlendi.