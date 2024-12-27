İHA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ALINAN KARARLAR

Yayımlanan karara göre, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık günü başladığı çalışmalarını 24 Aralık tarihine kadar sürdürdü ve 4 toplantı gerçekleştirdi.

Yapılan 4 toplantı sonucunda; işçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 2025 yılı için 866 lira 85 kuruş olarak tespitine ve asgari ücret desteğinin bin Türk Lirası olarak yeniden belirlenmesinin önerilmesine işçi temsilcilerinin katılmamalarına katılanların oy birliği ile karar verildi.

Kararda, 4857 sayılı iş Kanunu'nun 39'uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 522'nci maddesi gereğince, iş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 10 Aralık tarihinde başladığı çalışmalarını 24 Aralık'a kadar sürdürdüğü belirtildi.

Bu karara göre, gelecek yıl asgari ücret 22 bin 104 lira olarak uygulanacak.