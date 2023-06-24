Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayınlandı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İHA

Resmi Gazete'nin 24 Haziran tarihli sayısında yeni kararlar yayınlandı.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı da Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Alınan kararlar

Karara göre; 22/05/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesi ile Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 522’nci maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretinin tespiti ile görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yaptığı 3 toplantı sonucunda; Milli seviyede tek asgari ücretin tespitine, İşçinin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretinin 1 Temmuz ile 31 Aralık tarihleri arasında 447,15 Türk Lirası (dört yüz kırk yedi lira 15 kuruş) olarak tespitine, asgari ücret desteğinin 2023 yılı Temmuz ila Aralık döneminde 500 Türk Lirası (beş yüz lira) olarak sürdürülmesi için desteğin kapsamı ile usul ve esaslarının yeniden belirlenmesinin önerilmesine karar verildi.

Asgari ücret 11 bin 402 Türk Lirası

Bu Karara göre 2023 yılında 1 Temmuz ile 31 Aralık arasında asgari ücret brüt olarak 13 bin 414 Türk Lirası olarak belirlenirken net asgari ücret ise 11 bin 402 Türk Lirası olacak.