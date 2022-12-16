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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, üçüncü toplantı tarihi belli mi?

    Asgari ücret görüşmelerinde ikinci tur geride kalırken, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, üçüncü toplantı tarihi belli mi?" sorusu gündeme gelmeye başladı.
    • 16.12.2022 - 15:18
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    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, üçüncü toplantı tarihi belli mi?

    Aralık ayının sonuna yaklaşırken, milyonların gözü asgari ücret toplantılarına çevrildi.

    Asgari ücret ile çalışan binlerce vatandaş, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndan çıkacak olan kararı bekliyor.

    Komisyon bugüne kadar iki kez toplandı. Ancak henüz asgari ücrete dair net bir karar verilemedi.

    Bu nedenle üçüncü kez toplanmaya hazırlanan komisyon, tarihi ise vatandaşlarla paylaştı.

    Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, üçüncü toplantı tarihi belli mi? İşte yanıtı...

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, üçüncü toplantı tarihi belli mi?

    7 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 14 Aralık günü gerçekleştirdi.

    İkinci toplantı sonrasında bir karara varılamazken, bir toplantı ihtiyacı daha doğru. "Nihai karar için bir kez daha toplanacağız." ifadeleri kullanılırken, son olacağı tahmin edilen toplantının tarihi belli oldu.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 20 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden toplanacak.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak, üçüncü toplantı tarihi belli mi? #1

    Asgari ücrette 7 bin 785 liranın kırmızı çizgileri olduğunu belirten TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Bu rakamın altını kabul etme ihtimalimiz sıfır." dedi

    2023 asgari ücret zammını belirleyecek görüşmelere DİSK, 13 bin 200 lira ile masaya oturuyor.


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