Yıl sonuna yaklaşılmasıyla beraber asgari ücret zammıyla ilgili aramalar da vatandaşların gündemine girdi. Bununla ilgili, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman 2023?" sorusu gündem oldu.

Yılın sonuna yaklaşmasıyla birlikte, asgari ücretin ne kadar olacağına dair konular da gündeme gelmeye başladı.

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücrete, 2022 Ocak ayında tarihin en yüksek artışı yapıldı.

Asgari ücret, yaklaşık yüzde 50 zamla brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlendi. Temmuz ayında yapılan zamla birlikte ise asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla net 5 bin 500 liraya çıktı.

Yapılan bu artışların ardından, 2023 yılıyla ilgili beklentiler de yükselmeye başladı. Vatandaşlar, 2023 yılında asgari ücrete yapılacak olan zammın daha fazla olacağını düşünmeye başladı.

Bu kapsamda da, "Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman 2023?" sorusu gündem oldu.

Peki, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman 2023? İşte yanıtı....

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman 2023?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Aralık'ta TÜRK-İŞ ve TİSK başkanlarıyla bir araya gelecek.

Asgari ücret zammına ilişkin çalışma takviminin bu toplantıda netleşmesi bekleniyor.

Asgari ücrette bu yıl ilk kez alt sınır olarak enflasyon farkı esas alınacak. Bilindiği gibi asgari ücrete son olarak temmuz ayında yapılan ara zam sonrasında net asgari ücret 5 bin 500 lira olmuştu.