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    Asgari ücrette 3'üncü toplantı günü belli oldu

    Bir hafta arayla iki toplantı gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonunun nihai karar için 20 Aralık günü yeniden toplanacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 11:14
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:26
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    Asgari ücrette 3'üncü toplantı günü belli oldu

    Türkiye'nin gündemini oluşturan asgari ücret pazarlığı devam ediyor.

    Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni düzenlemede, partiler ve sendikalar çeşitli senaryolar ortaya koyuyor.

    2 bin 853 TL olan asgari ücret, 2 sene içerisinde gelen revizelerle 5 bin 500 TL'ye ulaşırken, yeni ücret kulislerde tartışılıyor.

    Konunun belirlenebilmesi adına 7 Aralık günü toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını da 14 Aralık günü gerçekleştirdi.

    Üçüncü toplantı 20 Aralık'ta

    İkinci toplantı sonrasında bir karara varılamazken, bir toplantı ihtiyacı daha doğru.

    "Nihai karar için bir kez daha toplanacağız" ifadeleri kullanılırken, son olacağı tahmin edilen toplantının tarihi belli oldu.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 20 Aralık günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yeniden toplanacak.

    Asgari ücrette 3 üncü toplantı günü belli oldu #1


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