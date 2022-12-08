Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?

Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?

Asgari ücreti belirrlemek üzere komisyon, dün toplandı. Birr kez daha toplanmaya hazırlanan komisyon, sonrasında ise 2023 yılının asgari ücretini açıklayacak.

2023 yılında verilecek olan asgari ücreti belirlemek için çalışmalar başladı.

İşveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dün ilk toplantısını yaptı.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında da toplam dört kez toplanacak.

Yapılan toplantıların ardından, kamuoyu ile yeni asgari ücretin miktarı ve detayları paylaşılacak.

Dün yapılan ilk toplantını ardından, "Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?" sorusu gündem oldu.

Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu? İşte yanıtı..

Asgari ücret toplantısı ne zaman, ikinci toplantı saati belli oldu mu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını dün yaptı. İkinci toplantısını işte 14 Aralık'ta yapacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en düşük 7 bin 785 lira olması gerektiğini söyledi.

"Bunun altında bir rakamı kabul etmemiz mümkün değil. Bu rakam kırmızı çizgi. Bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız." dedi.

Gıda fiyatlarında yaşanan artışın işçiler üzerindeki olumsuz etkisine de değinen Atalay, "Kırmızı çizgi bu onun üzerine çıkmak gerekiyor." dedi.