Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Milyonlar gözünü çevirdi!

Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Milyonlar gözünü çevirdi!

Binlerce çalışan gözünü asgari üretin belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyon toplantısına çevirdi. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? Asgari ücret ne zaman belirlenecek?

2021'in son ayına giriş yapmaya hazırladığımız şu günlerde, asgari ücrete yapılacak olan zam gündeme getirildi.

Milyonlarca çalışan 2022 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı.

Asgari ücretin ocak ayına kalmadan kısa süre içerisinde açıklanması beklenirken, toplantının ne zaman yapılacağı gündemdeki en önemli konulardan birisi oldu.

Asgari ücretin netleşeceği toplantıya ilişkin detayları merak edenler, "Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 1 Aralık tarihinde gerçekleştirecek.

Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin soruları yanıtladı. Bakan Bilgin asgari ücrete dair merak edilenleri açıkladı. Bilgin, Asgari Ücret görüşmelerinin 1 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Bakan Bilgin, "Aralık sonuna kadar bekleme niyetinde değiliz, aralık başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu kez erken bitirme niyetindeyiz" açıklamasında bulundu.