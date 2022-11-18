Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 asgari ücret ne kadar olacak? TİSK Başkanı'ndan flaş açıklama!

Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023 asgari ücret ne kadar olacak? TİSK Başkanı'ndan flaş açıklama!

2023'e çok az bir zaman kala, vatandaşların gündeminde asgari ücret yer alıyor. Peki asgari ücret ne kadar olacak? 2023 asgari ücret zammı belli oldu mu? İşte TİSK Başkanı'nın açıklaması...

Yapılan ara zammın ardından, gözler aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammına çevrildi. Vatandaşlar heyecanla bekliyor.

Son zamanlarda asgari ücretin ne kadar olacağı ile ilgili sık sık senaryolar kuruluyor. Herkesin dilinde farklı rakamlar dolaşıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı özel canlı yayında asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamaların ardından bakanlık devreye girdi. Asgari ücret ile ilgili anket başlatmıştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuya değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret ile ilgili olarak, "Ücret enflasyonun reel ücretleri gerileten etkisini ortadan kaldıracak şekilde olacak" dedi.

Son olarak Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonları Başkanı Özgür Burak Akkol, asgari ücretle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

2023 asgari ücret ne kadar olacak?

TİSK Genel Yöneetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücretle ilgili “Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz. İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz. Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz." ifadelerine yer verdi.