Petrol
95.34
0.97%
Euro
18.2066
0.10%
Dolar
18.5879
0.02%
Altın
1.02
-0.21%
Borsa
3567
0.38%
Bitcoin
374.200
-1.09%
BTXN Coin
10.58
-3.20%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 20 C

    Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı!

    Vatandaşlar aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammını merak ediyor. Peki 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı. İşte 2023 asgari ücret fiyatı…
    • 07.10.2022 - 13:36
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 14:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı!

    2022 yılının başından itibaren enflasyon oranındaki artış sebebiyle temmuz ayında asgari ücrete %24 oranında ara zam yapılmıştı. Vatandaşlar 2023 yılındaki asgari ücretin artış oranını merak ederken, miktarın 10 bin TL olacağı konuşuluyordu.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin açıklama yaptı. Yeni asgari ücret hakkında tahminler öne sürüldü. İşte 2023 asgari ücreti…

    Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

    "Biz asgari ücret için Aralık'ta yeniden masaya oturacağız. Önümüzdeki bahar sendikalarla görüşmelerimiz var. Sizin görüşleriniz ne olursa olsun diyorum. Ben size emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece size yakınım diyorum. Tüm sendikalarımıza bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birçok sorunu çözüyoruz."

    Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı! #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

    "Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

    Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık.

    Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık.

    İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız."

    Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı! #2

    Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

    Bakan Bilgin’in "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerinden sonra 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.


    Çekya’da Ukrayna Büyükelçilik binasına boyalı saldırı kamerada
    Dünya

    Çekya’da Ukrayna Büyükelçilik binasına boyalı saldırı kamerada

    Yeni infaz uygulaması mesajı verdi
    Gündem

    Yeni infaz uygulaması mesajı verdi

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir