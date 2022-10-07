Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı!

Asgari ücret zammı belli oldu mu? 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı!

Vatandaşlar aralık ayında yapılacak olan asgari ücret zammını merak ediyor. Peki 2023’te asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı. İşte 2023 asgari ücret fiyatı…

2022 yılının başından itibaren enflasyon oranındaki artış sebebiyle temmuz ayında asgari ücrete %24 oranında ara zam yapılmıştı. Vatandaşlar 2023 yılındaki asgari ücretin artış oranını merak ederken, miktarın 10 bin TL olacağı konuşuluyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat bilgin açıklama yaptı. Yeni asgari ücret hakkında tahminler öne sürüldü. İşte 2023 asgari ücreti…

Bakan Bilgin’den asgari ücret açıklaması

"Biz asgari ücret için Aralık'ta yeniden masaya oturacağız. Önümüzdeki bahar sendikalarla görüşmelerimiz var. Sizin görüşleriniz ne olursa olsun diyorum. Ben size emekçilerin haklarını dile getirdiğiniz sürece size yakınım diyorum. Tüm sendikalarımıza bu konudaki yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Birçok sorunu çözüyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret açıklaması

"Küresel ekonomik krizin ülkemize olan etkileri sebebiyle sıkıntı yaşayan her kesimi rahatlatacak adımları attık, atmayı da sürdüreceğiz. Asgari ücret, memur ve emekli maaşına kadar tüm kısımların gelirlerini ciddi şekilde yılbaşından itibaren tekrar yükselterek enflasyonun refah kaybını aşama aşama gidermekte kararlıyız.

Zaten şu ana kadar yapmış olduğumuz asgari ücret tespit rakamları noktasında son asgari ücret rakamını Aralık'ta yapacağız. Tekrar değerlendirme yapıp yeni adı inşallah yıl sonu itibariyle atacağız. 2023'e girerken çok daha farklı ve güçlü şekilde gireceğiz. Asgari ücreti yükseltirken getirdiği yükün tamamını işverenin üzerine bırakmadık.

Onu da üzerimize aldık, üretimi korumuş olduk. Devlet olarak fedakarlıkta bulunarak tüm ücretlilerin asgari ücrete kadarki kısmından vergileri kaldırdık. İşçi memur ayrımı yapılmaksızın tüm çalışanlara vergi istisnası kaynaklı ilave geliri sağladık.

İşçilerimizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında önlemek birinci önceliğimiz. Bu bir ara artış idi. 2023 yılında uygulanacak asgari ücret için asıl tespiti inşallah önümüzdeki Aralık'ta yapacağız."

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Bakan Bilgin’in "Önümüzdeki aralıkta da emekçilerimizi sevindirecek haberler vereceğiz. Onları enflasyon karşısında ezdirmeyeceğiz. Bu bizim sözümüzdür." ifadelerinden sonra 2023 yılı asgari ücretin 7 bin 500 TL civarında olması bekleniyor.