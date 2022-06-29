Asgari ücret zammı için kritik toplantı saat kaçta başlayacak?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret tespit komisyonu toplanıyor.Peki toplantı saat kaçta ve nerede?

Asgari ücret komisyonu ara zam için bugün toplanıyor.Milyonlarca kişi bu toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.Hem çalışanlar hem işverenlerin gözü kulağı bu toplantıda.

Yeni asgari ücret fiyatı kaç olacak ve işveren nasıl desteklenecek bütün bunlar bugün cevap bulacak.

Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak?

İşçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilcinin katılımıyla gerçekleşecek komisyon toplantısı bugün saat 14.00'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda başlayacak..