Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Asgari ücret zammında son durum

2021 yılını kapatmaya yavaş yavaş yaklaşırken, gözler asgari ücrete çevrildi. Asgari ücretin açıklanmasını bekleyenler, "Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

2021 yılının son ayına girmeye az bir süre kalırken, binlerce çalışan gözünü asgari ücrete çevirdi.

Asgari ücrete dair detayların ve görüşmelerin ne zaman sonuçlanacağını merak edenler, bu konuda araştırma yapıyor.

Vatandaşlar asgari ücrete dair görüşmelerin kısa süre içerisinde sonlanmasını ve belirlenen zam oranının açıklanmasını istiyor.

Bu konuda detaylı araştırma yapan vatandaşlar, "Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı...

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret konusu ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, "2022 asgari ücret ne zaman açıklanır?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Aralık ayının başında başlarız, 1-2 hafta içinde bitiririz. Bu sefer erken bitirme eğilimindeyiz. Çünkü taraflarla, sosyal ortaklarımızla görüşüyoruz.

Onlarla bir uzlaşma noktasına doğru gidiyoruz. Araştırmamızın ilk verileri onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde."

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15 günde görüşmeleri sonlandırma ve 1 ay beklememe çağrısının sorulması üzerine, "Ben ilk haftada bitirme kararındayım. Ben olur görüyorum. İlk görüşmede değil bir hafta içinde; haftanın başında ve sonunda görüşürüz" diye konuştu.