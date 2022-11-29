Petrol
85.44
1.85%
Euro
19.3308
0.38%
Dolar
18.6304
0.02%
Altın
1.05
0.79%
Borsa
4923
0.00%
Bitcoin
312.740
1.36%
BTXN Coin
5.62
-2.93%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Hafif yağmur 12 C
    Asgari ücret zammında sendika ve işverenlerin beklentileri

    Asgari ücret zammında sendika ve işverenlerin beklentileri

    Aralık ayında başlayacak asgari ücret zammı görüşmelerinde sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı düşünürken, iş dünyasında ise sıcak bakılan rakam 8-8 bin 500 TL civarı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 08:56
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret zammı için görüşmeler yaklaşıyor.

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 7-8 veya 9 Aralık’ta toplanacak.

    Komisyonda, çalışanları Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş; işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyor.

    İş dünyası 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor

    Bu kapsamda işçi ve işverenin beklentileri de ortaya çıkmaya başladı.

    Sendikalar 10-13 bin lira talebiyle masaya oturmayı planlıyor. İş dünyası ise 8-8 bin 500 TL’ye sıcak bakıyor.

    Türk-İş, 9 bin 700 TL civarında bir ücretin üzerinde duruyor

    Türk-İş bekar bir çalışanın yaşama maliyetine vurgu yaparken, 9 bin 700 TL tutarında bir ücretin üzerinde duruyor.

    Asgari ücret zammında sendika ve işverenlerin beklentileri #1

    Disk: En az 13 bin TL olsun

    Tespit Komisyonu’nda bulunmayan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise aralık ayının ilk günlerinde resmi talebini açıklayacak.

    Cumhuriyet'in haberine göre DİSK’in açıkladığı yoksulluk sınırı ise 26 bin 123 lira. Buradan hareketle en az 13 bin TL talep edilmesi bekleniyor.

    Asgari ücret zammında sendika ve işverenlerin beklentileri #2


    'TTB ve TMMOB çalışmasında sona geldik'
    Gündem

    'TTB ve TMMOB çalışmasında sona geldik'

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!
    Advertorial

    Türk kadını şoke edici bir yatırım sistem buldu!

    İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: 'Gözlerimiz bayram etti'
    Medya

    İç çamaşırsız pozu mest etti! İrem Derici'den olay paylaşım: "Gözlerimiz bayram etti"

    Görüş Bildir