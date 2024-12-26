Asgari ücret zammından sonra marketler fiyat etiketlerini değiştirdi

Milyonların beklediği asgari ücret zammı belli oldu.

Tarafların 4'üncü toplantısında uzlaşılan rakam açıklandı.

24 Aralık akşamı olağanüstü şekilde yapılan toplantıdan sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 1 Ocak 2025 tarihinden geçerli olacak asgari ücretin yüzde 30 zam yapılarak net 22 bin 104 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

MARKETLER ETİKET BASMAYA BŞLADI

Yapılan zam fırsatçıları hemen harekete geçirdi.

Öyle ki marketler, zamdan 1 gün önce ve sonrasındaki gün harıl harıl etiket basmaya başladı.

Asgari ücretliye yapılan maaş zammı daha çalışanın cebine girmeden fiyat etiketlerine de yansımış oldu.

ETİKET DEĞİŞİM TARİHLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Birçok markette bu kapsamda fiyatlar ve etiketlerdeki değişim tarihleri dikkat çekti.

Bu değişim sosyal medyada da gündem oldu.

Diğer yandan Ticaret Bakanlığı'nın bu fırsatçılığı öngörerek yaptığı yazılı açıklama akıllara geldi.

BAKANLIĞIN YAZILI UYARISI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

2025 yılı asgari ücreti, dün Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmiş ve açıklanmıştır. %30'luk artış öngören ve 2025 yılı için 22.104 ₺ net ücret olarak uygulanacak olan asgari ücretin tüm çalışanlarımız ve ülkemiz için hayırlı olmasını dileriz.



Bu çerçevede özellikle asgari ücretteki artış oranını sanki tüm maliyet işçilikmiş gibi fiyatları da aynı asgari ücret artış oranında arttırmaya çalışacak olan mal ve hizmet satıcılarını bir kez daha uyarmak istiyoruz.



İlk olarak, asgari ücret 2025 yılı Ocak ayının sonunda ödenecektir. İkinci olarak da işçilik maliyeti toplam maliyetin içinde sadece bir bölümü oluşturmaktadır.



Bu nedenle asgari ücretin artış oranını büyük bir tamahkarlıkla fiyatların artış oranına çevirmeye çalışmak isteyenleri uyarıyoruz.



Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı denetim ekipleri, İl Ticaret Müdürlükleri, İl Tarım Müdürlükleri, İlçe Tarım Müdürlükleri ekipleri sıkı bir denetim için sahada birlikte çalışmaktadırlar. Ayrıca Ticaret Bakanlığı'na bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Tüketici Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü ekipleri de sahada yoğun bir şekilde denetim çalışması yürütmektedirler.



Vatandaşlarımızın da tamahkarlık, aç gözlülük yapan işletmelerle ilgili şikayetleri olduğunda, Ticaret Bakanlığımıza bildirmelerini hassaten rica ediyoruz.



2025 yılı başında yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında bütün denetim cezaları arttırılarak uygulanacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızla tüketicilerimizi mağdur etmeyi amaçlayan fahiş fiyat uygulamaları yeni ceza tutarları üzerinden en ağır bir şekilde cezalandırılacaktır.



Kamuoyuna önemle duyurulur.