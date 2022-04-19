Asgari ücrete Aralık ayında yapılan zammın ardından, Temmuz ayında da zam olacağı kulislerde konuşulmaya başlandı. Peki, Asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücrete temmuz ayında zam gelir mi?

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantıların ardından, zamlı olan asgari ücret rakamı açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendiğini duyurdu.

Ancak geçen zaman içerisinde artan fiyatlar ve enflasyon nedeniyle, asgari ücrete bir ara zam geleceği konuşulmaya başlandı.

Bununla ilgili en detayı açıklamayı ise NTV yayınına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptı.

Bakan Bilgin'in açıklamasını merak edenler, "Asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücrete temmuz ayında zam gelir mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Asgari ücrete ara zam olacak mı, asgari ücrete temmuz ayında zam gelir mi? İşte detayı...

Asgari ücrete ara zam gelir mi?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin enflasyona göre güncellenmesinin gündemlerinde olmadığını söyledi. Bakan Bilgin'in açıklaması şu şekilde;

"Asgari ücrete Temmuz zammı diye bir gündemimiz yok. Tarihsel olarak arttı. Bütün ücret türlerinde asgari ücret kadar geliri devre dışı bıraktık.

Bu sene gerçekleşti. 3 ay sonra asgari ücret tartışması, 6 ay sonra tartışırsanız, 1 ay sonra da tartışırsınız.

Çok şükür Türkiye programını kontrol altında yürütüyor. Türkiye başaracaktır. Türkiye ihracata dayalı büyüyor. Türkiye sanayi üretimine bağlı büyüyor. Türkiye'nin büyümesi reel olarak sağlam temellere dayanıyor."