Asgari ücrete ek zam yolda mı? Gözler Temmuz'da! Peş peşe açıklamalar...

Asgari ücrete ek zam yapılıp yapılmayacağı milyonların gündeminde yerini alırken konuya dair açıklamalar da geldi. Gözler temmuz ayına çevrilirken asgari ücrete yeniden zam gelecek mi merak ediliyor.

Asgari ücret kararının ardından 3 ay sonra gündeme "ek zam" iddaları geldi.

Başta gıda sektörü olmak üzere alım gücünün düşmesi vatandaşları zorlarken, asgari ücrete yeniden bir zam geleceği konuşuluyor.

Hayat pahalılığı ile kararlı mücadeleyi sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından KDV indirimlerini de açıklamıştı.

Vatandaşlar asgari ücrete ek zam gelecek mi sorusunu gündeme taşıdı, peş peşe açıklamalar geldi.

2022 yılı için belirlenen asgari ücret, vatandaşların beklentisinin üzerinde bir kararla yüzde 50,54 oranında arttı.

4 bin 253 TL olarak yürürlüğe giren 2022 yılı asgari ücret gözler temmuz ayına çevrildi.

İşte asgari ücret zammı hakkında açıklamalar ve son durum...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yeni zammın sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin ''İşçimizden böyle bir şeyi esirgemeyiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

Başkan Erdoğan geçtiğimiz aylarda da ''Gerekirse yıl ortasına doğru enflasyon ve günün koşulları değerlendirilerek tekrar bir değerlendirme yapılabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

"TEMMUZ AYINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, asgari ücrete ikinci zam meselesini de değerlendirerek, bu konunun da temmuz ayında tekrar gündeme geleceğini ifade etti.

Akbaşoğlu'nun açıklamalarında, "Asgari ücretle ilgili de inşallah değerlendirmeler yapılarak, yılın ikinci yarısında 1 Temmuz'da memur ve emeklilerimize bir maaş artışı söz konusu olacak. Hem enflasyon artı yüzde 6 ilave ve bununla beraber bir refah payını da içine alacak şekilde bir maaş düzenlemesi yapılacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu da ele alınarak bu değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri yer aldı.

VEDAT BİLGİN'DEN EK ZAM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son açıklamasında enflasyonun vatandaşı ezmesine izin vermeyeceklerini söylerken bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi.

Tartışmalara değinen Bakan Bilgin, "Asgari ücreti bizim de tarafı olduğumuz Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl aralık ayında belirliyor. Bu yıl için tarihimizin en yüksek asgari ücret artışını gerçekleştirdik. Bunun yanında daha önemli bir şey yaptık. Çocukluğumdan beri konuşulan bir şeyi gerçekleştirme fırsatımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız bunu açıkladı. Bütün ücretlerin, asgari ücret kadar olan kısımda gelir vergisinden vazgeçildi ve devlet çok büyük bir fedakarlık yaptı. Daha bunun üçüncü ayındayız. Bunu bugün tartışmayı anlamsız buluyorum." ifadelerini kullandı.