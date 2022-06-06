Asgari ücrete 'enflasyon farkı' zammı gelecek mi 2022

Kabine toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete zammın sinyalini de verdi. Peki asgari ücrete zam gelecek mi, ne kadar, enflasyon farkı zammı olacak mı?

Milyonlarca asgari ücretli, temmuz ayını dört gözle bekliyor.

Asgari ücrete zam ekonomi gündeminde uzun süredir yerini korurken, ne zaman ve ne kadar olacağı konusunda da araştırmalar sürüyor.

Son olarak kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzleri gülümsetecek haberi verdi.

Hayat pahalılığını engelleme konusunda çalışmaların talimatını veren Erdoğan, asgari ücrete dair de zammın sinyalini verdi.

İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri...

Asgari ücrete enflasyon farkı zammı gelecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz." demişti.

6 Haziran Pazartesi tarihli açıklamasında ise, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız." ifadelerini kullandı.

Bu açıklamanın ardından asgari ücret temmuz zammı yapılacağı kesinleşti.

Zam oranının ise minimum enflasyon farkı kadar olacağı öngürülüyor.

5 aylık enflasyon verilerine bakıldığında; Ocak ayı yüzde 11,10, şubat ayı yüzde 4,81, mart ayı yüzde 5,46, nisan ayı yüzde 7,25 mayıs ayı yüzde 2,98 enflasyonu açıklandı. Böylelikle 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,6'yı buldu.

Maaş zamları haziran ayının verilerinin açıklandığı 4 Temmuz tarihinde tam olarak belli olacak.