Asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2022 asgari ücret tahmini

Asgari ücrete ne kadar zam gelir? 2022 asgari ücret tahmini

Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte milyonların gözü asgari ücret zamlarına çevrildi. Peki 2022 asgari ücret ne kadar olacak, kaç para zam gelir? İşte zam tahminleri...

Türkiye'de asgari ücret karşılığında çalışan yaklaşık 13 milyon vatandaş, pürdikkat zam haberlerini takip ediyor.

Yıl sonuna doğru yaklaşılırken, zam pazarlıkları için hareketlilik başladı. Buna göre asgari ücrete yapılacak zam miktarı da merak ediliyor.

Asgari ücrete ne kadar zam gelecek sorusu akıllarda yerini alırken, zam tahminleri de gündemde bulunuyor.

Enflasyon rakamları doğrultusunda artması beklenen asgari ücret 2022 yılı için tarafların yapacağı pazarlık sonucunda belli olacak. Peki asgari ücrete ortalama ne kadar zam gelecek? 2022 asgari ücret ne kadar olur? İşte tahmin edilen rakamlar...

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELİR?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan birisinin "vatandaşların enflasyona ezdirilmemesi" olduğunu dile getirerek 2022 yılı asgari ücret zammı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

2020 yılında yıllık enflasyon yüzde 14,6 olarak açıklandığı için asgari ücret artışı, bunun 7 puan daha üzerinde gerçekleştirldi.

Bu yıl da enflasyonun üzerinde zam yapılması beklenirken, TÜİK'in Ekim ayı için açıkladığı yıllık yüzde 19,89 enflasyonunu baz alındığında daha önceki hesaplamalara göre 6 puan eklendiğinde ortaya yüzde 26 rakamı çıkıyor.

Gizem Öztok Altınsaç: Asgari ücrete yüzde 25 veya üstünde zam bekleniyor ViDEO

ASGARİ ÜCRET TAHMİNİ 2022

Asgari ücret için net rakamlar aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından netleşecek.

Yüzde 26 oranında zam, şimdiki asgari ücrete yansıtıldığında ortaya çıkan rakamlar: