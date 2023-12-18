Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısından sonra açıklama yapan Türk-İş Mali Genel Sekreteri Ramazan Ağar, masada herhangi bir rakam üzerinde konuşulmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

Milyonların gözü 2024'te uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi sürecinde...

Bu kapsamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısını gerçekleştirdi.

Toplantıdan sonra işçi tarafından Türk-İş Mali Genel Sekreteri Ramazan Ağar kameraların karşısına geçerek bilgi verdi.

"Henüz bir rakam telaffuz edilmedi"

Ağar, toplantıda herhangi bir rakamın masaya getirilmediğini söyledi.

Ağar, "Şu anda bir sonuç yok. Görüşmeler süratle devam edecek, kısa süre içerisinde bir mutabakata varılmasını arzu ediyoruz. Şu anda henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Yılbaşı yaklaşıyor bundan önce sonuca varmak istiyoruz." dedi.

"10 bin TL'nin altına ev kirası yok"

Ağar açıklamalarına şöyle devam etti:

Asgari ücretle geçinen insanların, ev kirası, su, doğal gaz faturalarını ödeyemediklerini biliyoruz. Özellikle büyük şehirlerde 10 bin TL'nin altına ev kirası yok. Bunları düşünerek rakamın belirlenmesi gerekiyor.



Bunun belirleyicisi hükümet olacak. İşveren ve hükümetin görüşleri olumlu olursa bir mutabakata varılabilir ancak şu andan bunu söylemek zor çünkü henüz ortada bir rakam yok.

Olası zamlara göre asgari ücret miktarları

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar şu şekilde:

%35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

%40’lık zamda 15 bin 962 lira

%45’lik zamda 16 bin 532 lira

%50’lik zamda 17 bin 103 lira

%55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.