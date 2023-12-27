Asgari ücrette sona doğru! İşte zam senaryolarına göre ücretler...

Türkiye gündemini oluşturan asgari ücrete ilişkin müzakereler sürüyor.
Bugün açıklanması beklenen asgari ücret zammının ardından ekonomik anlamda birçok parametre etkilenecek.
2024 yılında geçerli olacak ve tek seferlik zammın yapılacağı rakam için Asgari Ücret Tespit Komisyonu iki toplantı gerçekleştirdi ancak bir sonuç çıkmadı.
Bugün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafları AK Parti Genel Merkezi'ne davet etti.
Yeni zam öncesi milyonlarca vatandaş zam senaryolarını araştırırken sizler için yüzdelik dilime göre tutarları hesapladık.
İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...
Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;
Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,
Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,
Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,
Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,
Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,
Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,
Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,
Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.
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