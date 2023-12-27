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Asgari ücrette sona doğru! İşte zam senaryolarına göre ücretler...

Asgari ücrette sona doğru! İşte zam senaryolarına göre ücretler... Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret için geri sayım başladı. Açıklanması beklenen zam oranı öncesi milyonlarca vatandaş için yeni senaryoları derledik...