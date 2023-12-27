Asgari ücrette sona yaklaşılıyor! Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında TÜRK-İŞ ile görüştü. Işıkhan görüşme sonrasında, "Netleşince açıklayacağız" dedi.

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AA

Milyonların gözü kulağı asgari ücret zammında.

Oranın belirlenmesi için son düzlüğe girildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu bağlamda TÜRK-İŞ Genel Merkezi'ne ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Işıkhan'ı, TÜRK-İŞ Genel Merkezi girişinde, Genel Başkan Yardımcıları Ramazan Ağar, Eyüp Alemdar ve Nazmi Irgat karşıladı.

Asgari ücret görüşüldü

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Işıkhan’ın TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamına dair görüş alışverişinde bulunacağı öğrenildi.

Bakan Işıkhan’a ziyarette, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş da eşlik etti.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Vedat Işıkhan, "Netleşince açıklama yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret zirvesi

Bir diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işçi-işveren-hükümet temsilcilerini Beştepe'ye davet etti.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun diğer üyeleri ile yapılacak olan toplantı, saat 16.30'da gerçekleşecek.

Toplantı sonrasında asgari ücretin açıklanması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)