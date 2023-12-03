Asgari ücrette zam pazarlıkları başlıyor! TÜRK-İŞ'in alt sınırı 14 bin TL... Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'taki ilk toplantısı merakla bekleniyor. TÜRK-İŞ, pazarlığı bir ailenin açlık sınırı olan 14 bin 25 liradan başlatacak.

ensonhaber.com

Türkiye’de ana gündem asgari ücret…

Yeni yıla sayılı günler kala binlerce vatandaş asgari ücretin ne kadar olacağını konuşuyor.

Ücret merakla beklenirken, pazarlıklar da başlıyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirecek.

Nefesler tutuldu, gözler toplantıdan çıkacak açıklamaya çevrildi…

Türk-İş için alt sınır 14 bin 25 lira

Bir diğer yandan söz konusu toplantı masasına işçileri temsilen TÜRK-İŞ oturacak.

TÜRK-İŞ pazarlığı 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı olarak açıkladığı 14 bin 25 liradan başlatacak.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin bu rakam üzerinde olması gerektiğini vurguladı.

"İnsan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor"

Atalay şu cümleleri kullandı;

Zam devam ettiği için bırakın sene sonuna insan 3 ay bu ücret ile idare edemiyor.

Ayrıca Atalay, “Açlık sınırından bir pazarlık olmaz” diyerek, bu sınırın üzerinden bir pazarlık olacağını vurguladı.

Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise 2024 zammı için tek işçinin değil, 4 kişilik bir ailenin masrafının hesaplanması gerektiğini dile getirdi.

Yüzdelik dilime göre asgari ücret ne kadar olur?

Süreç daralırken her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor ancak vatandaşın kafasındaki önemli soru ise ücretin ne kadar olacağı.

İşte asgari ücrete gelecek yüzdelik dilime göre tutarlar...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.