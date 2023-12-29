Asgari ücretteki 2 TL'nin sırrı çözüldü 2024 yılı için belirlenen 17 bin 2 TL’lik yeni asgari ücret miktarının küsuratı tartışma konusu oldu. Buna göre asgari ücretin SGK prim ödemeleri nedeniyle günlük ücret üzerinden belirlenmesi sebebiyle rakamın küsuratlı çıktığı öğrenildi.

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ensonhaber.com

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği 2024 yılı yeni asgari ücret miktarı açıklandı.

Buna göre asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Yeni miktarın duyurulmasının ardından asgari ücretteki 2 TL'nin neden eklendiği merak konusu oldu.

Sosyal medyada "Neden 2 TL?" tartışması başladı.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor.

Günlük ücret nedeniyle küsuratlı çıkıyor

Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor.

Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor.

Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

Örnekli anlatım

Örneğin, brüt asgari ücret 20 bin TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı.

Oysa 20 bin 2,50 TL 30’a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor.

Yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.