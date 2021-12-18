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    Asgari ücretten sonra gözler emekli maaş zamlarında

    Asgari ücretten sonra gözler emekli maaş zamlarında

    Asgari ücrete yapılan yüzde 50,4'lük zammın ardından emeklilerin beklentileri artarken kulislerde yüzde 40 zam olacağı konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 09:44
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    Türkiye yeni yıla yaklaştıkça gündeme farklı kesimlerin maaş zammı beklentileri geliyor.

    Hafta başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'de asgari ücrete yaplan zammı açıkladı. Buna göre gelecek yılda asgari ücretli yüzde 50,4 zamla 4 bin 253 TL maaş alacak.

    ASGARİ ÜCRET EMEKLİNİN BEKLENTİSİNİ ARTIRDI

    Asgari ücretliye enflasyonun çok üzerindeki bu zam başta emekliler olmak üzere diğer kesimlerin beklentisini artırdı.

    Bu apsamda Ankara kulüslerinde AK Parti yönetiminin işçi gibi emekliyi de enflasyona ezdirmemek şiarıyla konuyu ele aldığı ifade ediliyor.

    Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarına başladı.

    SEYYANEN ZAM VE ENFLASYON FARKI

    Çalışmalar iki ayrı formül üzerinde ilerliyor.

    İlk formül tüm emekli maaşlarına seyyanen yıllık enflasyon oranında zam yapılması, aynı zamanda emekli maaşları arasındaki farkı azaltmak adına düşük emekli maaşlarının belli oranda yukarı çekilmesi.

    ASGARİ ÜCRET KADAR ZAM

    Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi.

    Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

    Asgari ücretten sonra gözler emekli maaş zamlarında #1

    ŞU AN EMEKLİLERİN ALDIKLARI MAAŞLAR

    En düşük SGK'lı (2000 sonrası) 1.627 lira
    En düşük Bağ-Kur’lu (tarım) 1.802 lira
    En düşük Bağ-Kur’lu (esnaf) 1.912 lira
    En düşük SSK'lı (2000 öncesi) 2.624 lira
    En düşük memur emekli aylığı 3.276 lira
    Teknisyen (Lisans 1/4) 3.916 lira
    Memur (Lisans 1/4) 3.918 lira
    Şube müdürü (Lisans 1/4) 4.004 lira
    Avukat (1/4) 4.029 lira
    Polis memuru (Lisans 1/4) 4.029 lira
    İmam hatip (Lisans 1/4)  4.029 lira
    Öğretmen (1/4) 4.029 lira
    Mühendis (1/4) 4.913 lira
    Kaymakam (1. Sınıf) 6.840 lira
    Profesör (En az 5 yıl hizmet) 9.898 lira
    Genel müdür (1/1) 10.435 lira
    Müsteşar (1/1) 11.806 lira

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