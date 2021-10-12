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    Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü

    Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü

    Kanada'daki Ottawa Üniversitesi, aşı sonucu kalp spazmı araştırmasını yanlış hesaplama sebebiyle özür dileyerek geri çekti.
    • Haber Merkezi
    • 12.10.2021 - 09:58
    • Güncelleme : 12.10.2021 - 10:15
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    Tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor

    Günlük vaka sayılarının normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden yükselişi endişelere yol açtı. Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

    Ancak aşılara güvenenler kadar aşı karşıtlarının sayısı da bir hayli fazla. Özellikle bilim dünyasından doktorların aşı karşısındaki olumsuz makaleleri bu sayıyı da bir hayli yükseltiyor.

    Bu duruma da son olarak Kanada'da rastlanıldı.

    KALP SPAZMI İDDİASI

    Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve ilk defa MedRxiv'de yayınlanan çalışmada, korona aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu duyuruldu.

    YANLIŞLIK YAPILDI

    Ancak yapılan araştırmada yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.

    ÖZÜR DİLEDİLER

    Özellikle aşı karşıtlarınca delil olarak gösterilen çalışma ile ilgili üniversite özür diledi.

    Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü #1

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