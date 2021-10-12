Korona aşısı, kalp spazmı yapıyor iddiası çürüdü

Kanada'daki Ottawa Üniversitesi, aşı sonucu kalp spazmı araştırmasını yanlış hesaplama sebebiyle özür dileyerek geri çekti.

Tüm dünyada koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor

Günlük vaka sayılarının normalleşme sürecine girildikten sonra yeniden yükselişi endişelere yol açtı. Bu mücadelede ise aşılama önemli bir rol oynuyor.

Ancak aşılara güvenenler kadar aşı karşıtlarının sayısı da bir hayli fazla. Özellikle bilim dünyasından doktorların aşı karşısındaki olumsuz makaleleri bu sayıyı da bir hayli yükseltiyor.

Bu duruma da son olarak Kanada'da rastlanıldı.

KALP SPAZMI İDDİASI

Ottawa Üniversitesi Kalp Enstitüsü'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve ilk defa MedRxiv'de yayınlanan çalışmada, korona aşılarının kalp iltihabına sebep olduğu duyuruldu.

YANLIŞLIK YAPILDI

Ancak yapılan araştırmada yanlış bir hesaplamanın kalp rahatsızlığı riskini abarttığının belirlenmesi üzerine çalışma, üniversite tarafından geri çekildi.

ÖZÜR DİLEDİLER

Özellikle aşı karşıtlarınca delil olarak gösterilen çalışma ile ilgili üniversite özür diledi.