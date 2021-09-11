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    Aşı karşıtları mitinginde dikkat çekici pankartlar

    Aşı karşıtları mitinginde dikkat çekici pankartlar

    Aşı karşıtlarının Maltepe'deki mitinginde açılan pankartlar, görenleri şaşkına çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 17:04
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    Aşı karşıtlarının bugün Maltepe'de düzenleyeceği miting başladı.

    Katılımın oldukça yüksek olduğu mitingde kalabalık dikkat çekti.

    Mitinge katılan vatandaşların maske ve mesafe kuralına riayet etmediği görülürken, açılan pankartlar da gözden kaçmadı.

    "BENİM BEDENİM BENİM KARARIM"

    "Benim bedenim benim kararım.", "Kontrol etmek istedikleri virüs değil sensin.", "Ya cesaret, ya esaret.", "Türk milleti esaret altında kalmayacak." pankartlarının açıldığı mitingde bir kişinin "Yeni normalin canı cehenneme" diye bağırdığı görüldü.

    Aşı karşıtları mitinginde dikkat çekici pankartlar

    AŞI KARŞITI YAZAR, AKTİVİST VE DOKTORLAR KONUŞMA YAPTI

    Öte yandan mitingde, gazeteci-yazarlar Abdurrahman Dilipak, Hamza Yardımcıoğlu, araştırmacı yazar Erkan Trükten, doktor Bilgehan Bilge, sanatçı Bora Gencer, yazar Sema Maraşlı, avukat Zafer Ege, aktivist Cemil Can konuşma yaptı.

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