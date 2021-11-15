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    Aşı karşıtları parti kurdu

    Aşı karşıtları, 'Dayatmasız Yaşam Partisi'ni kurdu. Partinin kurucu genel başkanı Hacı Ali Özhan “Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur.” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 18:34
    • Güncelleme : 15.11.2021 - 19:02
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    Aşı karşıtları parti kurdu

    Aşı karşıtları, düzenledikleri mitinglerin ardından yeni bir hamle daha yaptı.

    Aşı karşıtlarının oluşturduğu Dayatmasız Yaşam Partisi kuruldu.

    AŞI KARŞITLARI ŞİMDİ DE PARTİ KURDU

    Kuruluş bildirisi ve evrakları İçişleri Bakanlığı'na teslim eden Yaşam Partisi Kurucu Genel Başkanı Hacı Ali Özhan, çıkışta açıklamalarda bulundu.

    "PARTİMİZ SİYASET DIŞI BİR KONUDUR"

    Özhan, "Partimiz hiçbir partinin karşıtı değildir, siyaset dışı bir konudur. Her partiden kişiler, üye olabilir partimize" dedi.

    Öte yandan aşı karşıtları geçtiğimiz günlerde de Mecidiyeköy'deki Dünya Sağlık Örgütü Acil Durum Ofisi'nin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

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